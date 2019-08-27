العاهل الأردنى يطالب حكومته بدعم أكبر لمشروعات الشباب

ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانبًا من جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.



ووفق الديوان الملكي الأردني، فقد شدد الملك عبدالله، الإثنين، على ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع، وكذلك توضيح الخطط والبرامج للمواطنين.



وقال الملك عبدالله الثاني: "نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام".



وأكد خلال الجلسة، أهمية الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، والمشاريع المستهدف توظيفها وتشغليها، مشددًا على أنه إذا تم تمكين الشباب الأردني ستكون إنجازاتهم متميزة.



ووجّه العاهل الأردني الحكومة لتطوير برنامج لدعم وتمويل طلبة التعليم العالي، خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.



وشدد على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد، وعلى ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، للمضي قدمًا في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب.



وقال ملك الأردن إن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وبدلًا من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز، وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، وعلى المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني.



وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات السياحية؛ حيث يتمتع الأردن بمناطق سياحية سواء علاجية أو مغامرة أو دينية أو تعليمية، لدعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل.



كما أكد ضرورة العمل على تشجيع المغتربين الأردنيين على الاستثمار في الأردن من خلال سن قوانين وتعليمات تسهم في ذلك.



وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بمختلف القطاعات؛ من بينها التجارة الإلكترونية، ليكون الأردن منطلقًا لهذه التجارة على مستوى المنطقة.