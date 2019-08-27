رباعى الهلال السعودى مهدد بالغياب عن مواجهة الإياب أمام الاتحاد

يعيش أربعة لاعبين من قوام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تحت خطر الغياب عن مباراة الإياب أمام اتحاد جدة في دوري ابطال آسيا.



ويلعب الزعيم مع العميد في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الابطال في القارة الصفراء مساء اليوم الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.



ويفصل ناصر الدوسري، وهتان باهبري، وبافيتيمبي جوميز، وعلي البليهي، إنذارا واحدا عن الإيقاف الإداري والغياب عن لقاء العودة في الرياض.



وفي حال حصول أي من اللاعبين المذكورين على ورقة صفراء في مباراة اليوم الثلاثاء سيعني ذلك حرمانه بشكل تلقائي من المشاركة في لقاء العودة.



ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية في ميدان الاتحاد تريحه بشكل كبير قبل مواجهة الإياب في ميدانه وأمام جمهوره لتحقيق الهدف وبلوغ الدور المقبل.