دراسة: "السكرى" يسبب العقم عند الرجال

يعتبر مرض السكرى من أكثر الأمراض إنتشارًا بين سكان العالم، فوفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن المرض يؤثر على أكثر من 40 % من الناس.



ومن التأثيرات التى توصل اليها العلماء، من جامعة "ملقا" الإسبانية: أن مرض السكري يسبب العقم على المدى الطويل بالنسبة للرجال، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



واستند العلماء، فى دراستهم على عدد من العينات التى أخذت من الرجال المصابين بمرض السكرى، حيث كشفت النتائج أن المرض أثر بشكل كبير على عملية الإنجاب بنسبة 80%.



كما توصل الباحثون، أن مرض السكرى يتسبب فى ضعف القدرة الجنسية للرجال، بالإضافة الى قلة الرغبة فى ممارسة العلاقة الحميمة.



ومن الأعراض الأخرى التي يمكن أن تظهر عند الرجال، جفاف في الجلد وانخفاض هرمون التستوستيرون، كما يشكو المرضى من التعرق الزائد وزيادة حجم البطن، فضلا عن انخفاض الرغبة الجنسية.