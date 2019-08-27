ضبط شقيقين يتاجران بالمخدرات فى سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة جرائم المخدرات، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شقيقين كونا تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات، بتكوين "م.م."، (32 عاما)، سائق، والسابق ضبطه فى قضية إتجار فى المخدرات، وشقيقه "ع.م."، (35 عاما)، عامل، تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدري الحشيش والهيروين.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد مصطفى الشندويلي، وكيل قسم مكافحة جرائم المخدرات، والنقيبان شريف عبدالمحسن، ومحمد أحمد حمادى، بقسم شرطة أول سوهاج، من ضبطهما بحوزتهما 30 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر، و5 لفافات لمادة الهيروين.



وبمواجهة المتهمين، قررا إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.