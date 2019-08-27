الادعاء الأمريكى يطلب الإعدام لمنفذ هجوم كنيس بيتسبرج

طالبت النيابة العامة الأمريكية بإنزال عقوبة الإعدام بحق لرجل متهم بقتل 11 يهوديا داخل كنيس بمدينة بيتسبرج قبل عام، على ما أظهرت وثائق قضائية.



وكان روبرت باورز اقتحم في 27 أكتوبر الفائت في بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا كنيس "شجرة الحياة" أثناء مراسم دينية، وراح يطلق النار على من بداخله صائحًا بأعلى صوته "يجب على كل اليهود أن يموتوا".



ووجّهت السلطات إلى باورز (46 عامًا) 63 تهمة من بينها ارتكاب جرائم كراهية والقتل والشروع في القتل.



كما تتضمن لائحة الاتهام تهما تتعلق بإعاقة ممارسة شعائر دينية بارتكاب أفعال القتل والشروع في القتل أدت إلى الموت وأخرى تتعلّق باستخدام سلاح ناري لارتكاب جرائم قتل.



وقدّم الادعاء "مذكرة لطلب عقوبة الإعدام" في محكمة في منطقة بنسلفانيا.



وتابع: "في حال تمت إدانته، هناك ما يبرر عقوبة الإعدام".



وانكر باورز التهم الموجهة إليه. ولم يحدد موعد للمحاكمة بعد.



وضاعف الاعتداء المروع من مخاوف ظهور متشددي اليمين المتطرف والنازيين الجدد مجدّدا في ارجاء البلاد.



وكان المتهم باورز أطلق على الإنترنت مواقف حادة معادية للسامية قبل ارتكابه الجريمة.