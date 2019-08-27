توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفورى وطليقته

كشف المحامي اللبناني أشرف الموسوي، عن الوصول إلى حل نهائي للإشكالية محل الخلاف بين النجم اللبناني وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، لافتًا إلى أن الساعات القادمة ستشهد توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين الطرفين بعيدًا عن النزاعات القضائية.



وقال الموسوي في تصريحات صحفية، إن الخلاف بين وائل وأنجيلا، كان بسبب بناتهما "ميشال وميلانا"، فالأول لديه تحفظات حول الرؤية والثانية حول النفقة، ومن هنا تم التوصل إلى حل نقاط الخلاف، خاصة أن كفوري رفض الاستجابة للحل في بداية مشاكله مع طليقته، ولكني تحدثت معه كأب وتجردت من صفة المحاماة، حتى بدأ في الاستجابة بعدها.



وأكد المحامي اللبناني، أنه لن يكون هناك صدام آخر مع وائل كفوري قضائيًا، خاصة بعد أن أصبح وطليقته قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي، متحدثًا عن سبب انزعاج موكلته من هذه القضية التي أُثيرت في الإعلام قبل قرابة 4 أشهر، هو طريقة الإعلان عن الطلاق التي تمت عبر أثير الإذاعة.



يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته لقاء طفلتيه.