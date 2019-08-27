نقيب السياحيين: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية يرفع عدد الزوار

اختار موقع "Trip Advisor" الخاص بالسياحة والسفر، مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم، حيث حلت الغردقة فى المركز الـ21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدنى بأستراليا وتل أبيب الإسرائيلية.



وقال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن الغردقة من المدن السياحية الشهيرة في العالم حتى في أزمات مصر لم تنقطع الزيارات ولا الرحلات السياحية بها ولا بشواطئها، وتعتبر من الوجهات السياحية المسجل مطارها بمعظم مطارات العالم ووجهه أساسية لمنظمي الرحلات.



وأضاف "حلقة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرب المسافة بينها وبين أى مدينة في أوروبا يوفر فرص كبيرة لقدوم السياح، كما أن هناك عدد كبير من الفنادق والقرى بالبحر الأحمر أسعارها رخيصة وبالتالي مدينة منافسة.



وأكد أن الغردقة تمتلك شواطيء طويلة ومبهرة وطقس معتدل طوال العام، بالإضافة إلى أن دخولها بدون صعوبة في الحصول على التأشيرة، يتيح الفرص بشكل أكبر.



وتوقع "حلقة" ارتفاع عدد الزوار في الفترة القادمة، وبالفعل بدأ مطار الغردقة في استقبال عدد كبير يوميا من الطيران المباشر، كما أن هناك زيادة لفرص الاستثمار لبناء القرى والفنادق لاستيعاب الأعداد المقبلة.