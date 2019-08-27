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حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما حقائب المواطنين بقصر النيل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:14 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعى
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أمرت نيابة قصر النيل بحبس عاطلين ٤ أيام؛ لاتهامهما بخطف حقائب المواطنين من خلال استقلالهما "موتوسيكل" بقصر النيل.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل بميدان التحرير دائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية وبحوزتهما حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي 600 جنيه ومتعلقات شخصية.

وبمناقشتهما عن مصدر الحقيبة المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من أحد الأشخاص حال سيره بكوبري الجلاء الدقي ـ جيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجني عليه، وتبين أنه يدعى "ر. أ. ب"، 38 سنة، ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلي، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
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