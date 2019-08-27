حرس الحدود يتعاقد مع أحمد جعفر

تعاقد نادي حرس الحدود، مع أحمد جعفر، مهاجم طلائع الجيش ولاعب الزمالك السابق، لمدة موسمين وذلك في صفقة انتقال حر.



وعقد اللاعب جلسة مع طارق العشري، المدير الفني للحدود في أحد الفنادق، وقام بالتوقيع على العقود الجديدة في حضور وكيليه.



يذكر أن صاحب الـ33 عامًا قرر الرحيل عن طلائع الجيش بعد خروجه من حسابات المدير الفني لوك إيميل في الموسم الماضي.



وكان اللاعب أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق وبتروجت وطلائع الجيش، قد تلقى عدة عروض من أكثر من نادي في عدد من الدول العربية مثل دول الإمارات وعمان والأردن للانضمام للموسم المقبل، بعد أن فسخ تعاقده بالتراضى مع نادي طلائع الجيش.

