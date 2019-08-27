لاعب إنتر ميلان: سننافس على لقب الكالتشيو

أعرب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان، عن سعادته بتحقيق الانتصار العريض على ليتشي (4 ـ 0) مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإيطالي.



وسجل بروزوفيتش الهدف الأول للنيراتزوري في المباراة، وأصبح أول لاعب يُسجل في ولاية أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان.



وقال بروزوفيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "في البداية قمنا بالكثير من التمريرات الخاطئة، ولكن بعد ذلك لعبنا بشكل أفضل، ونستحق الانتصار".



وعن شعوره في المباراة، أوضح: "لا أعرف، لقد رأيت الكثير من الجماهير، ولا يسعني إلا أن أشكرهم".



وأضاف: "المنافسة على اللقب؟ ربما، دعونا نرى، لقد بدأنا للتو.. هدفي؟ ربما يجب أن أكون أكثر حذرًا أثناء التسديد".