بالصور.. تكريم حفظة القرآن الكريم فى احتفالية بالوادى الجديد

شهد محافظ الوادى الجديد مساء أمس، الاحتفالية التى نظمتها الجمعية الشرعية بالخارجة لتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الشهادات العامة والأزهرية بمركزي الخارجة وباريس، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ.



وتم تكريم ٤٥ من الفائزين بمسابقة القرآن الكريم ومنحهم جوائز مالية، كما تم تكريم أوائل الشهادة الثانوية والإعدادية والابتدائية العامة والأزهرية من أبناء مركزي الخارجة وباريس، وكذلك تكريم مديري إدارات المدارس والمعاهد المتفوق أبنائها.



وأكد المحافظ خلال الاحتفالية حرص المحافظة على تكريم المتفوقين فى كافة المجالات وخاصة حفظة القرآن الكريم، وذلك لتشجيعهم وتقديمهم كنموذج مشرف يحتذى به. ووجه المحافظ بتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميًا من أبناء العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة من خلال احتفاليات تنظمها هذه المصالح.