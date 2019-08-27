تقارير: باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار بشروط قاسية

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن آخر المستجدات بشأن صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف برشلونة الإسباني.



ويرتبط الدولي البرازيلي بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهناك صراع محتدم بين قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد على خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.



ومن المفهوم أن برشلونة لا يرغب في تقديم العرض المالي المناسب للظفر بتوقيع نجم السليساو، بينما يرغب النادي الباريسي في الحصول على خدمات بعض اللاعبين من الميرينجي ضمن صفقة نيمار، مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور، وهو ما يرفضه النادي الملكي.



صحيفة لو باريسيان الفرنسية الشهيرة ذكرت أن النادي الباريسي مستعد للتخلي عن خدمات نجم سانتوس السابق مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الثنائي عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو.



ويملك الجناح الفرنسي للبلوجرانا شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 400 مليون يورو، بينما قيمة كسر عقد سيميدو 100 مليون، مما يعني صعوبة موافقة البرسا على هذا العرض.