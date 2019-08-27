تشافى يكشف سبب السقوط أمام النصر السعودى

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد، سبب سقوط فريقه بثنائية أمام النصر، معربًا عن أمله في العودة وتحقيق الفوز خلال مباراة الإياب المقبلة.



وحل فريق السد ضيفًا على النصر، مساء الإثنين، على ملعب “الملك فهد الدولي”، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



وسقط السد في فخ الهزيمة أمام النصر، بثنائية مقابل هدف، وأحرز هدف الفريق الضيف علي أسد في الدقيقة 21، فيما سجل هدفي "العالمي" عبدالرحمن الدوسري وجوليانو دي باولا، في الدقيقتين 44 و72 على الترتيب.



وأكد تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، نقلها الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر موقع "تويتر"، قائلًا: "خسرنا مباراة اليوم لأننا خسرنا الكرة عدة مرات وتحديدًا في الشوط الأول".



وأضاف المدرب الإسباني، قائلًا: "لكن لا زال هناك لدينا أمل بالعودة في لقاء الإياب الذي سيكون صعبًا علينا مع عودة عبدالرزاق حمدالله إلى جانب تواجد نورالدين أمرابط".



في السياق ذاته، يخوض فريق السد مبارة الإياب أمام النصر، على ملعب ووسط جماهيره، يوم الإثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب "جاسم بن حمد".