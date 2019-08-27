ديوكوفيتش يستهل مشواره فى أمريكا المفتوحة بفوز سهل على باينا

تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى الدور الثاني في منافسات فردي الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة، اليوم الاثنين.



وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ الدور الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، بالفوز على الإسباني روبيرتو كارباليس باينا بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 6-4 و6-1 و6-4.



وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفائز من الواجهة التي تجمع بين الأمريكي سام كويري والأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو.



ويتفوق ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة على كويري (9-2)، وحقق الأخير الانتصارين على الملاعب الصلبة في بطولة باريس للأساتذة عام 2012، وعلى الملاعب العشبية في ويمبلدون عام 2016.



وعلى الجانب الآخر، لم يسبق لديوكوفيتش مواجهة لونديرو من قبل.