حبس المتهم بقتل مسنة بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس عاطل ٤ أيام، لاتهامه بقتل مسنة داخل شقتها بحدائق القبة.



البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، فتم العثور على سيدة 73 سنة وبعثرة في محتويات الشقة.



وكشفت التحريات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بغرض سرقة الضحية بعدما علِم بسكنها بمفردها.



وأضافت التحريات، أن المتهم نجح في دخول شقة الضحية أثناء نومها، وعندما استيقظت وجهت إليه "سكينًا" تضعها تحت وسادة نومها للدفاع عن نفسها، لكنه غافلها واختطف السكين وطعنها طعنة نافذة في الصدر أودت بحياتها وفرّ هاربًا.



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة؛ فتم إحالته للنيابة التي أمرت بقرارها السابق.