كيربر تودع وبارتى تتقدم بصعوبة فى أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت اللاعبة الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الثانية عالميا إلى الدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة، مساء أمس الإثنين.



وتمكنت بارتي من بلوغ الدور الثاني في آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، بالفوز على الكازاخية زارينا دياز بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 1-6 و6-3 و6-2.



وودعت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 14 عالميا منافسات البطولة مبكرا بسقوطها في فخ الفرنسية كرستينا ملادينوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-5) و(0-6) و(6-4).



وتواجه ملادينوفيتش في الدور الثاني من هذه البطولة، مواطنتها فيونا فيرو، والتي تغلبت بدورها على الأسترالية داريا جافريلوفا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-4).