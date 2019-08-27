تياجو سيلفا: طالبت نيمار بالبقاء فى باريس

أكد البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع وقائد باريس سان جيرمان، أنه طالب مواطنه نيمار، بالبقاء ضمن صفوف الفريق، وعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال "سيلفا"، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC" الفرنسية: "أريد أن يبقى نيمار وأخبرته بذلك، إنه لاعب لا غنى عنه في أي فريق".



وأضاف: "لا أعرف بالضبط ما يجري بينه وبين إدارة النادي، فهي مشكلة خاصة بهم، لكنني في انتظار نهاية سوق الانتقالات لأنه موقف لا يمكنني تحمله بعد الآن".



وعن أزمة نيمار مع الجماهير، أوضح: "كان من الممكن أن يتصرف المشجعون بشكل مختلف، لكنني أعتقد أنه إذا عاد نيمار وبدأ في مساعدة الفريق مثل العام الماضي، سنكون جميعًا سُعداء مع نهاية الموسم".



وحول مستقبله، أجاب سيلفا: "أريد أن أنهي مسيرتي هنا، لكن ذلك سيعتمد على هذا الموسم وكيفية انتهائه، وبالنسبة لي من المهم أن أقدم موسما جيدًا وأقوم بتمديد عقدي، وأريد أن ألعب مثل مالديني في ميلان حين لعب حتى 40 عاما".



يُذكر أن سيلفا سيبلغ عامه الـ35 في 22 سبتمبر المقبل، ويطمح للاستمرار ضمن صفوف نادي العاصمة الفرنسية.