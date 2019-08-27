باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع نافاس

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تحرك باريس سان جيرمان الفرنسي، للظفر بخدمات الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان تقدم بعرض مالي بقيمة 15 مليون يورو، لكن إدارة ريال مدريد طالبت بالحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن خدماته.



وارتبط اسم نافاس خلال الأسابيع الماضية بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، بعدما أصبح الحارس الثاني في صفوف ريال مدريد، خلف البلجيكي تيبو كورتوا.



ويسعى البي إس جي لضم حارس مرمى مُخضرم، لتعويض رحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون مؤخرًا.



وكان نافاس قد أشعل غضب مديره الفني زين الدين زيدان في الأيام القليلة الماضية بعدما تراجع عن قبول وضعه داخل الفريق كحارس احتياطي للبلجيكي كورتوا، وهي الإشارة التي يبدو أن مسؤولي سان جيرمان التقطوها وتحركوا سريعا سعيا لضمه.