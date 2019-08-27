إليسا تنضم للمسلسل الإسبانى "La casa de papel"

انضمت النجمة اللبنانية إليسا، للمسلسل الإسباني "La casa de papel"، أو "بيت من ورق"، وذلك بعد تلقيها هدية من شركة "نتفليكس" عبارة عن قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل، بعدما أبدت إعجابها بالمسلسل.



وكُتب على الهدية التي تلقتها إليسا: "في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة ! لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس، أو صار فينا نقلك بيروت".



وكتبت إليسا، عبر "تويتر" تغريدة لها فقالت: "أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرًا نتفليكس"، ثم توجهت إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى "نيروبي"، فقالت لها: "آتون لإنقاذك كل الحب، بيروت".



ووفقًا لأحداث المسلسل يتوجب على كل فرد من العصابة الحصول على اسم داخل المسلسل ما يعني أن إليسا أطلق عليها اسم "بيروت"، وهي الشخصية التي ستقدمها في العمل.



من جهته ردّ فريق عمل المسلسل على إليسا، بتغريدة عبر "تويتر"، كتبت فيها: "مسرورون لوجودك إلى جانبنا، بيروت".



وكتب حساب نتفليكس تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "نحن بانتظارك، بيروت أهلًا بك ضمن العصابة".