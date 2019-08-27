وزير المالية الفلسطينى يعيد مبلغ للسلطة تقاضاه سرًا

أعاد وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة مبلغ كبير كان قد تقاضاه سرا كمكافآت، ووعد بتسليم المبلغ كاملا عندما كشفت وثائق مسربة تفاصيل تقاضى الوزراء الفلسطينين مبالغ طائلة.



وقالت السلطة الفلسطينية إن بشارة أعاد مبلغ 81600 دولار كان قد تقاضاها سرا كمكافآت وأثارت غضبا عاما عارما عندما افتضح أمرها في يونيو الماضي.



وأضافت السلطة الفلسطينية فى بيان لها أن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ الضخمة التي تقاضوها عام 2017، والتى كشفتها وثائق مسربة مؤخرا.



وجاء قرار الرئيس عباس بخفض رواتب موظفي الحكومة وسط أزمة مالية بعدما أوقفت إسرائيل تسليم عوائد الضرائب في وقت سابق من العام الجاري، بعدما أثارت تلك التسريبات انتقادات من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية.