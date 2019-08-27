أبو صدام: بيع القطن بـ2100 جنيه للقنطار صدم الفلاحين

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن بيع القطن بسعر 2100 جنيه للقنطار عند فتح أول مزاد بنظام المزايدة تسبب في تخوف المزارعين، مشيرا إلى إنهم فوجئوا بالأسعار وفق سعر السوق العالمي.



ووصف أبو صدام، أن ما أشار إليه خيب آمال المهتمين بالشأن الزراعي في مستقبل زراعة القطن في مصر.



وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العام الماضي تراوح السعر من 2500 لـ2700 جنيه لكن الفرق كبير هذا العام، وكان لابد من التعامل بالبيع مع الفلاح المصري بالسعر المحلي وليس بالسعر العالمي.



وأكد أن ذلك من الممكن ان يسبب عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة محصول القطن، ما يؤثر على السوق المصري لزراعة القطن.



وبالنسبة لأسعار الخضروات والفاكهة أشار إلى انها تشهد انخفاض كبير في الأسعر هذه الفترة بسبب زيادة المعروض وضعف الاقبال، ولا يوجد أى توقعات بارتفاع الاسعار الفترة المقبلة، فهناك استقرار بالأسواق.