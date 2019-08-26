برلمانية تنفعل على الهواء بعد مصرع طفل في بلاعة: "جريمة قتل متعمدة"

انفعلت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على الهواء أثناء مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بسبب مصرع طفل إثر سقوطه في بلاعة مكشوفة.



وقالت حسونة: "حزينة لتكرار الحادثة بعد شهر، الإهمال أصبح أكبر أعداء مصر، هذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، يجب على رئيس أي حي فيه بلاعة مكشوفة أن يظل بجوارها حتى تغطى".



وأضافت: "اللي يلاقي بلاعة مفتوحة ميمشيش ويسيبها، لحد ما يجيبوا غطاء البلاعة، كل رئيس حي مسؤول مسؤولية مباشرة عن الولد اللي مات، حضرتك كرئيس حي تنام جنب البلاعة، لحد ما تتغطى".



ولقي طفل مصرعه أمس، إثر سقوطه في بلاعة صرف صحي مغطاة بقطعة أبلاكاش أمام نادي الطالبية بالهرم، وأوضح محمد نور رئيس حي العمرانية، أن تلك البلاعة كانت تستخدم كبيارة تجميع لسيارات الصرف الصحي.



