التحالف العربي يسقط طائرة حوثية استهدفت جنوبي المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية من صنعاء نحو السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بأن قوات التحالف تأسقطت طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أهداف مدنية بخميس مشيط جنوبي المملكة وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضح المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.



وأكد التحالف استمراره في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



واعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن، مساء أمس الاحد، 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي الانقلابية تجاه السعودية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.