حرب لبنان 2006.. قصة دمار أشعله جنديين إسرائيليين

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالدخول في حالة حرب ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على هجوم شنته على معقله بالضاحية الجنوبية بطائرات دون طيار لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في عام 2006.



وحذر الرئيس اللبناني، ميشال عون، بأن ما حدث كان بمثابة إعلان حرب على لبنان، وسط مخاوف من عودة سيناريو حرب تموزيوليو (حرب لبنان الثانية)، واندلاع حرب "لبنان الثالثة"، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.



- اندلعت الحرب في 12 يوليو 2006 بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت 34 يومًا في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي بيروت، وشمالي إسرائيل، في مناطق الجليل، الكرمل ومرج ابن عامر.



- جاء هجوم حزب الله على إسرائيل بسبب رفضها الإفراج عن قياديين من الحزب أبرزهم سمير القنطار، لذا قرر حزب الله اختطاف جنود إسرائيليين؛ لتحرير أسراه من المعتقلات الإسرائيلية، ضمن عملية "الوعد الصادق"، ونجح في هذا الأمر.



- هاجمت قوات الاحتلال لبنان من الجنوب، ونجح حزب الله في صد طلائع الهجوم، وقتل 8 جنود إسرائيليين؛ لتوسع إسرائيل الهجوم من بري إلى جوي مستهدفة البنية التحتية للبنان، وقتل عشرات المدنيين، والاستعانة بسلاح البحرية الإسرائيلية لتطويق لبنان بالكامل، وفرضت حصارًا كاملًا على لبنان.



- كانت إسرائيل تهدف في البداية إلى إعادة الأسيرين لحزب الله، لكنها استغلت الأمر في محاولة لتدمير الحزب بالكامل والوصول إلى منطقة نهر الليطاني؛ لمنع صواريخ حزب الله.



- تسببت الحرب في نزوح حوالي نصف مليون مواطن لبناني، من مناطق القتال إلى مناطق داخل لبنان، وكذلك ذهب قسم منهم إلى سوريا وبلاد أخرى.



- فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها وخرج حزب الله بفوز معنوي؛ لقدرته على إحداث خسائر في صفوف الاحتلال؛ ومنعه من تحقيق أهدافه في جنوب لبنان.



- انتهت الحرب في 14 اغسطس 2006، وبدأ تطبيق قرار "وقف الأعمال العدائية" رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ونص على إنهاء العمليات القتالية ونشر 15 ألف جندي لقوة "يونيفيل"؛ لحفظ السلام مع انسحاب جيش الاحتلال إلى الخط الأزرق، وانسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.