بالصور.."مستقبل وطن"يواصل اجتماعاته التنظيمية

عقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اجتماعا تنظيميا موسعا، بنواب وأمناء المراكز والأقسام عن محافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية وجنوب سيناء، وذلك استمرارا للقاءات التنظيمية التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع كافة النواب على مستوى الجمهورية، والتي بدأها بمحافظات جنوب ووسط وشمال الصعيد، وذلك بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة.



ويضم وفد الحزب من القيادات وأعضاء الأمانة المركزية، كلا من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، فضلا عن النائب الدكتور محمد كمال مرعي، والنائب المهندس يسري المغازي أعضاء الأمانة المركزية بالحزب، والنائب اللواء يحيي العيسوي مسؤول قطاع وسط وغرب الدلتا، والمهندس كامل ميشيل أمين مساعد المواطنة، والدكتور حسام صديق أمين مساعد أمانة الشؤون البرلمانية، في حضور المهندس أحمد صبري أمين الشباب وأمناء المحافظات، عادل اللمعي عضو الامانة المركزية وأمين محافظة بورسعيد، النائب محمد الحصي أمين محافظة دمياط، وجيفارا الجافي أمين محافظة جنوب سيناء، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.



ويأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي على رأسها دعم الدولة المصرية، فضلا عن عقد اللقاءات التنظيمية المستمرة، مع نواب وقيادات الحزب التنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدادا لأية استحقاقات انتخابية دستورية مقبلة، فضلا عن التنسيق داخل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين.