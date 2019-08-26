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دبابات أنقرة تثير غضب أبناء قطر (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:34 م
دبابات أنقرة
دبابات أنقرة
أحلام عبدالرحمن
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كشف تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، أن الأيام المقبلة ستكون صاخبة وعامرة بالتظاهرات والاعتصامات في المدن التركية المختلفة، في ظل الإدارة الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة بعدما زال أثر خدعة الانقلاب التي استغلها الديكتاتور التركي في التنكيل بجيشه وشعبه.

وأضاف التقرير: "شهدت مدينة سكاريا غربي تركيا مظاهرة واعتصاما استمرا نحو 12 ساعة، بمشاركة آلاف الأتراك، اعتراضا على خصخصة "مصنع الدبابات"، وبيعه للنظام القطري".

ولفت إلى أن التظاهرة جاءت تلبية لدعوة المعارضة لتنظيم اعتصام ومظاهرات متزامنة بأنحاء ولاية سكاريا.

وأردف: "رئيس كتلة النواب التابعين لحزب الشعب الجمهوري المعارض بالبرلمان، ونائب الحزب عن سكاريا، أنغين أوزكوتش، قال على هامش الاعتصام إن القضية ليست قضية خصخصة مصنع، وإنما قضية وطن بأكمله، متهما حزب أردوغان الحاكم ببيعه مكتسبات الدولة، من أجل التغطية على الانهيار الاقتصادي، وتحقيق العمولات والدعاية لحزب، الذي أصابته هزيمة مخزية في الانتخابات المحلية السابقة".

وأشار التقرير، إلى أن خبراء عسكريين شككوا في جدوى هذه الصفقة للنظام القطري، مؤكدين أن عملية بيع المصنع عبارة عن رشوة من النظام القطري لحاميه أردوغان، لافتين إلى أن تلك الدبابات التي ينتجها المصنع تعاني من مشاكل فنية، ولا تناسب البيئة الصحراوية في الدوحة، كما أن تركيا ليس لها تاريخ في أسواق الأسلحة، مما يعني أن الصفقة خطوة تكرس لتحويل قطر إلى ساحة لتجريب الأسلحة التركية، في ظل خضوع أمير قطر لحاميه التركي.

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