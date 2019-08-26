أحمد موسى: 15 دولارا سعر لتر البنزين في اليابان.. والتفاحة بـ 2 دولار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سعر لتر البنزين في اليابان يصل إلى 15 دولارا، مؤكدًا أنه أغلى سعر لـ لتر البنزين في العالم.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" من طوكيو: "سعر ثمرة التفاح يصل إلى 2 دولار"، مشيرا إلى أن حجم صادرات اليابان يصل إلى أكثر من 670 مليار دولار.



وأوضح أن صادرات مدينة يوكوهاما اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط تقدر بـ 35 مليار دولار.



يذكر أن مؤتمر "تيكاد 7"، ينطلق بعد غد باليابان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



