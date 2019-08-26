"العزبي" يكشف علاقة الإخوان بشطبه من سجلات الصيادلة

نفى أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، شطبه نهائيًا من سجلات الصيدليات كما تردد، مؤكدًا أن القرار صادر من جهة غير مسؤولة عن الصيدليات.



وأوضح العزبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن صيدليات العزبي مشطوبة من السجلات لكن ليس بشكل نهائي، وذلك منذ فترة.



وكشف العزبي، أن "شطبه" يرجع لعهد سيطرة الإخوان على النقابة، وذلك بسبب خلاف انتخابي، لأنه كان يؤيد أحد الأشخاص ضد مرشح موالي لهم، فشكلوا لجان تأسيس واتخذوا قرار بشطبه.



وأردف: "الموضوع في القضاء الآن، وللآسف التشكيل النقابي الجديد استمر على نفس المنهج، لأغراض شخصية وانتخابية، ومازال فيه بقايا تمارس نفس الدور".



وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.



وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

