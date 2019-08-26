إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق ليبيا في مطروح

نظم مجلس ومدينة مرسى مطروح برئاسة اللواء وليد المعداوي، وبالتعاون مع شرطة المرافق، مساء اليوم الاثنين، حملة لإزالة إشغالات سوق ليبيا، ورفع الحواجز المعوقة لحركة سير المارة.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ مطروح، بفرض سلطة القانون، ومنع أي تجاوزات كوضع بلدورات أمام بعض المحلات؛ لمنع انتظار السيارات، والتعدي على الأرصفة وحق المشاه، وسرعة إزالة البلدورات أمام نقطة الشرطة في منطقة سوق ليبيا السياحة، وذلك حفاظًا على توسعة الشارع، وتيسير حركة السيارات.