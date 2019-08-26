إلزام الموظفين بعدم استخدام مواقع التواصل في أوقات العمل

ألزمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موظفي الدولة بتقديم إخطارات كتابية بشكل فوري لرؤساءهم في حالة حدوث تعارض حقيقي أو محتمل بين المصالح الشخصية والمسئوليات الوظيفية، مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب، للبت في الأمر من قبل السلطة المختصة.



وحظرت الوزارة، وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي حصلت عليها "الدستور"، قيام أيًا من موظفي الدولة الجمع بين وظيفتين، إلا بعد الحصول علي ترخيص من جهة العمل الأصلية، تسمح بذلك، بشرط ألا يستغل الموظف المعلومات الرسمية التي يحصل عليها بحكم عمله الحكومي لتسهيل أعمال أخرى لصالحه، بما في ذلك العمل الحر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من جهة العمل.



كما ألزمت الموظفين بعدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل، مع السماح للجهات الحكومية بإتخاذ الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل بأي طريقة.



وأوضحت الوزارة، أن أي مخالفة لما تضمنه مدونة السلوك الوظيفي يترتب عليها وقوع الموظف تحت طاولة المسائلة التأديبية أمام الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.



ولفتت الوزارة، إلي أن المدونة ستخضع للمراجعة والتطوير كل 4 سنوات بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، وفقًا للمستجدات القانونية والتنظيمية، مضيفًه أنه تمت إعادة صياغة المدونة في ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات منذ عام 2014 للتأكيد علي القيم التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها.



يشار إلي أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعتمدت قبل أيام النسخة النهائية من مسودة مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة العامة للعام 2019 بديلًا عن مدونة السلوك الوظيفي لعام 2014، والتي صدرت المسودة الأولي منها مطلع العام الجاري، قبل إعتمادها رسميًا موافقة مختلف أجهزة الدولة علي ما تضمنه من ضوابط وأحكام تتسق مع الدستور والقوانين الحاكمة.