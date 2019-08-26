تنظيم معرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بمطروح

تفقد اللواء محمد محمود أنيس السكرتير العام المساعد نائبًا عن اللواء محافظ مطروح معرض التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، الذى أقيم في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، بمكتبة مصر العامة بمطروح.



وأشاد السكرتير العام المساعد بمطروح، بما تم عرضه من معدات وخامات تساهم فى التنمية الزراعية، مع أهمية التعرف على كافة المستحدثات فى ذلك المجال والتواصل والتفاعل بين مزراعي المحافظة والشركات العاملة فى ذلك المجال.



وتم عرض خامات ومعدات خاصة بالتنمية الزراعية كالأعلاف والأدوية البيطرية والماكينات الزراعية والجرارات، بالإضافة إلى مجال التعبئة والتغليف ونظم معالجة المياه وملوحة التربة، وغيرها بمشاركة الشركات العاملة فى ذلك المجال.



كما أقيم على هامش المعرض ندوات لنشر الوعي بين المزارعين والمربيين، وكذلك نظم معالجة المياه والتربة ومراعاة المحاصيل الزراعية التي تزرع في مطروح، مثل النخيل والزيتون والتين والعنب والشعير والقمح والبرسيم الحجازي وزراعات سيوة.