فيديو..حقيقة شطب "العزبي ورشدي"من سجلات الصيادلة نهائيًا

علق أحمد العزب، صاحب سلسلة صيدليات العزبي، على ما تردد عن شطب صيدلياته، وصيدليات رشدي، من سجلات الصيدليات، قائلًا إن القرار صادر من جهة غير مسؤولة عن قطاع الصيادلة، وفي حكم المنعدم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"القرار غير موجود، ماعرفش طلع ازاي، والمسؤولية على كاتب القرار، أما الوزارة غير مسؤولة".



وأكد أن الصيدليات لن تغلق، ومستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين.



وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.



وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

