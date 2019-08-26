إبراهيم ربيع: جماعة الإخوان تعامل المرأة باحتقار شديد وتستخدمها في التجنيد

قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن المرأة ليس لها أي قيمة لدى جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة تتعامل معها بازدراء شديد.

وواصل في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مجلس شورى جماعة الإخوان ليس فيه أي عضو امرأة، ويرون أن المرأة مكانها المنزل فقط، لتربية الأبناء.

واستطرد أن الجماعة توظف الدين والآراء الفقهية لخدمة أهدافها السياسية حتى مع المرأة، حيث كانوا يدفعون بها في المظاهرات، موضحًا أن الجماعة كانت تستخدم نسائها كوسيلة للتجنيد.