تشغيل مكتب تموين شرق الإسكندرية بعد انتهاء أعمال تطويره

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن تشغيل مكتب تموين شرق بعد الانتهاء من أعمال التطوير.



وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.



وأشار بيان صادر إلى أنه تم التشغيل الفعلي للمكتب واستقبال المواطنين؛ لأداء الخدمات التموينية المختلفة من خلال نظام إلكتروني متكامل، يخدم نطاق مكتبي رمل أول وسيدى جابر (سابقا).



ويعد المركز هو الثاني من نوعه لإدارة تموين شرق الإسكندرية، حيث تم سابقًا افتتاح مركز خدمات السيوف، الذي يخدم مكتب تموين رمل ثاني سابقًا، ومواطنين مكتب رمل ثالث سابقًا، ويعد مركز سيدي جابر هو الرابع ضمن سلسلة الافتتاحات للمراكز السبعة، التي حصلت عليها محافظة الإسكندرية حتى الآن.