التموين: تم افتتاح أكثر من 4120 منفذ لجمعيتى على مستوى الجمهورية

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين ومسئول مشروع جمعيتى، إن مشروع جمعيتى له ثلاثة أهداف رئيسية، هم توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين، وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة، موضحًا أن مساحة المنفذ 30 متر وبينه وبين أقرب تاجر 500 متر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، المشروع له ثلاث مراحل أساسية وفى المرحلتين الأولى والثانية تم فتح أكثر من 4120 منفذ جمعيتى على مستوى الجمهورية، ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وأشار مسئول مشروع جمعيتى، إلى أن وزير التموين أعلن فى شهر أغسطس بدء المرحلة الثالثة، وتقدم 8 آلاف شاب، بنظام التمويل الذاتى، وتم إعداد خريطة احتياجات لتحديد الأماكن الأكثر احتياجا، فى 1500 منفذ، ومن المتوقع فتح المنافذ فى ديسمبر 2019، وبعد اكتمال تنفيذ المرحلة الثالثة يكون لدينا 5500 منفذ لمشروع جمعيتى و12000 مجمع استهلاكى.