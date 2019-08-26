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الثقافة

مصر حاضرة بقوة في ملتقى "نقد الشعر السوداني" بالخرطوم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
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حضرت مصر بقوة في "ملتقى نقد الشعر السوداني"، الذي عقده "بيت الشعر" في الخرطوم، على مدى يومين واختتم الليلة، عبر تكريم اسم شخصية الملتقى الأديب المصري الراحل عبد المجيد عابدين، واحتفاء بمشاركة الشاعر المصري أحمد فضل شبلول، في فعالياته.

وقال مدير بيت الشعر الصديق عمر الصديق، إن الملتقى هذا العام حمل طابعا مختلفا، إذ تزدهر الآداب في ظل الحرية، مؤكدًا أن اختيار موضوع هذا الملتقى فرضه كون النقد ميزان الشعر.

وأضاف أن السودان يشهد حركة غزيرة لكتابة الشعر، ولكن النقد يتأخر كثيرًا، فضلًا عن قلة الإنتاج النقدي.

وتحدث الصديق عن شخصية الملتقى هذا العام، وهو الأكاديمي والكاتب الراحل عبد المجيد عابدين، لافتًا إلى أنه قدم كثيرًا للثقافة السودانية وللشعر في السودان، خاصة في مجال النقد والدراسات.

وقال: "لا يوجد باحث كتب شيئا عن الثقافة السودانية، إلا بالرجوع إلى كتاب عابدين: "تاريخ الثقافة العربية في السودان"، موضحا أن عابدين يحتفي به أهل الشعر والفلكلور لأنه اهتم بالتراث الشعبي في السودان.

وأضاف الصديق إن الملتقى يحتفي هذا العام أيضا بالشاعر أحمد فضل شبلول من مصر، لاهتمامه بالشعر السوداني، وأيضا الدكتورة فاطمة بوهراكة من المغرب، والتي أنجزت عملا غير مسبوقا، هو موسوعة " الشعر السوداني الفصيح".

وقدم الشاعر السوداني أبو عاقلة إدريس نبذة عن ملامح حياة الدكتور عبد المجيد عابدين، وأهم إنجازاته في السودان ومؤلفاته، وما قاله عنه الأدباء والكتاب والمثقفين السودانيين، والأجيال التي تتلمذت على يديه.

وعمل عابدين محاضرا وأستاذا للأدب في جامعتي الخرطوم وأم درمان، وألف كتبا عن الشعر والأدب السوداني.

وكرم الملتقى أسم عابدين، الذي أنابت أسرته الدكتور شبلول، لاستلام درع التكريم، كما تم تكريم شبلول وبوهراكة.

وقدمت خلال المنتدى دراسات ثرية في نقد الشعر السوداني، وتوصيات لإثراء الحركة النقدية في الفترة المقبلة.
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