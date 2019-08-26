تعليق ناصيف زيتون على مشاركة والدته في حفله بتونس وحيلته لإقناعها

عبر الفنان السوري ناصيف زيتون، عن سعادته الكبيرة لحضور والدته حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس، ووصفها بأنها من المرات القليلة التي تحضر فيها.



وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر تلفزيون دبي، إنه أراد أن تشاركه والدته نجاحه وتألقه وفضل أن تراه والدته في توجهه.



وعن إقناعها بالحضور لتونس، قال لها: "ماما أنا الدنيا ما ساعدتني أن يشاهد والدي نجاحي"، مؤكدًا أن النجاح لابد أن ينتهي يومًا ما وأراد أن تراه أمه في عز توهجه.



كما نشر صورة له برفقة والدته عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "لا أطول السالفة ولاعيدها الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها، اليبوس الأيد ينذل شي أكيد، وأمي ترفع راسي لو بست أيدها".

