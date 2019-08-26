المدير الفني للاتحاد السكندري: حققنا أولى خطوات طموحنا نحو نهائى البطولة العربية

قال المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري الكابتن طلعت يوسف، إن الفريق خطى اليوم، أولى خطواته لتحقيق حلمه بالوصول إلى نهائي كأس محمد السادس، بعد فوزه على نادي العربي الكويتي في عقر داره بهدف مقابل لا شىء.



وأضاف يوسف - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب انتهاء المباراة - أن لاعبي الفريق التزموا بالخطة التي وضعها للمباراة، وتمكنوا من تضييق الخناق على مفاتيح لعب نادي العربي الكويتي، مما أتاح لهم السيطرة على مقاليد الأمور في الملعب.



وأشاد يوسف بآداء لاعبي الاتحاد خلال المباراة، خاصة خلال الشوط الأول، والذي شهد إهدار ثلاث فرص تهديفية مؤكدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية، أثرت بعض الشىء في تركيز اللاعبين.



من جانبه، أكد رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي - في تصريح خاص لـ"أ ش أ" - أن اللاعبين كانوا عند حسن ظر الجماهير بهم، وأدوا مباراة رائعة أمام نادي العربي الكويتي، رغم ارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة، والتي أثرت على آداء لاعبي الفريق بعض الشىء.



وأعرب مصيلحى عن شكره العميق لمسئولي نادي العربي الكويتي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعدا مسئولي العربي الكويتي برد الجميل إليهم في مباراة العودة، والتي ستقام في 27 سبتمبر المقبل في الإسكندرية.

