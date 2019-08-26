مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر تضبط سجائر أجنبية غير خالصة الرسوم

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم من ضبط كمية من السجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الاثنين، إنه بناء على معلومات سرية بوجود كمية من البضائع أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لدى محلين بقنا، تم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة للتوجه إلى المحلين.



وأضاف المصدر أنه تم ضبط 909 خراطيش سجائر أجنبية الصنع ماركات متنوعة، مشيرًا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 645. 137 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.