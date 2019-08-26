مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الطبقة السورية

انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الإثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.



وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة السورية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة". وأضاف أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".