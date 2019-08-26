مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة الطبقة السورية
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:48 م
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انفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الإثنين، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي السوري، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.
وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة السورية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة". وأضاف أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".
وقال مصدر طبي في مدينة الطبقة السورية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، في انفجار سيارة مفخخة في شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة". وأضاف أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية في المنطقة".