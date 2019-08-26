وفاة أغنى أغنياء النمسا بأحد مطاعم ألمانيا

توفي اليوم الملياردير النمساوي فرديناند بيوتش "82 عامًا" الرئيس الأسبق لمجموعة "فولكس فاجن" العالمية والذي احتل صدارة أغنى أغنياء النمسا بثروة تقدر بـ 38 مليار دولار.



وقالت مصادر إعلامية اليوم الاثنين في فيينا إن الملياردير النمساوي كان يتناول طعام العشاء مع زوجته في أحد المطاعم الفاخرة في بافاريا في ألمانيا قبل أن يسقط فجأة مغشيًا عليه ويفارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى في محاولة يائسة لإسعافه.



ويعد الملياردير النمساوي شريكًا رئيسيًا في مجموعتي فولكس فاجن وبورش للسيارات وكان يقضي إجازة في ولاية بافاريا العليا حيث انهار فجأة في المطعم.



وكان قد بدأ حياته المهنية مهندسًا ميكانيكيًا في شركة بورش ثم تحول في وقت لاحق إلى شركة أودي ويرجع له الفضل فى تطوير محركات سيارات مرسيدس.