تجديد التدابير الاحترازية لزينب أبو عونة لمدة 45 يومًا

قررت الدائرة 30 جنايات القاهرة تجديد التدابير الاحترازية المصورة الصحفية زينب محمد أبو عونة، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.



كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المصورة الصحفية اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تحرض المواطنين على التظاهر،م وتكدِّر السلم العام، وتضر بأمن الوطن والمواطنين.