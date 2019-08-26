طلعت يوسف: المهمة لن تكون سهلة في مباراة العودة أمام العربي الكويتي

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رضاه عما قدمه فريقه أمام مضيفه العربي الكويتي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بفوز الاتحاد بهدف دون مقابل.



ورغم فوز الاتحاد خارج ملعبه بهدف، قال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المهمة لن تكون سهلة في مباراة العودة في الإسكندرية 27 من شهر سبتمبر المقبل".



وأضاف: "صعوبة المباراة تكمن في أن الأوراق باتت مكشوفة"، مشيرًا إلى أن خوض الفريقين لمبارياتهما في المسابقات الرسمية سيكون له بالغ الأثر في ارتفاع مستوى المباراة المقبلة.



واعترف مدرب الاتحاد بأن فريقه فرط في تعزيز الفوز على العربي في عقر داره، بإهداره العديد من الفرص السهلة.



من جانبه، أكد الاسباني خوان مارتينز المير الفني للعربي أن الأمل لا يزال قائما للتأهل في مباراة العودة، وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي"العربي قدم مستوى لائقا في بداية المباراة قبل أن يفقد التركيز تدريجيا".



وأشاد مارتينيز بمستوى لاعبيه، مؤكدًا أنه قدم لهم التحية بعد المباراة، كما اشاد بفريق الاتحاد مشيرا الى انه قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق الأهم بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.