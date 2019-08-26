مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تضبط كمية من السجائر الأجنبية

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر، تحت إشراف محمد المغربى رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم، برئاسة العميد محمد بهاء من تحرير محضرى ضبط جمركي لكمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وتعديلاتة اللاحقة وقانون الاعفاءات الجمركية



فبناء على معلومات سرية بوجود كمية من البضائع الأجنبية الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لدى محلين من المحلات التجارية بقنا.



وتم تشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة من السادة منتصر محمد محمدين وعلى علام ومحمد عبدالله والرائد أحمد المغربى من مباحث الضرائب والرسوم وقوة من مباحث الضرائب والرسوم توجهت للمحلين حيث تم ضبط 787 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ماركات متنوعة لدى محل ا. ص بقنا كما تم ضبط 122 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع ماركات متنوعة لدى محل م. ا بقنا.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط وتحريز المضبوطات وسداد التعويض الجمركي المستحق وقدرة 137645 جنيه على ذمة قبول التصالح.





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك عبدالرازق منصور مدير عام مكافحه التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى.