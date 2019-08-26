خبير بشئون الحركات الإسلامية يكشف دور نساء الإخوان في الجماعة (فيديو)

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن سيدات الإخوان أكثر تطرفا من الرجال ويملن أكثر للانتقام.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن نساء الإخوان مكلفين بنشر الشائعات في الأسواق، متابعا: "بيكونوا فريق، واحدة تتكلم والتانية ترد، بحيث الناس تتكلم معاهم ويعرفوا ايه الموضوع، ويزرعوا اللي عاوزينه في عقول الناس".

ولفت "ربيع"، إلى أن نساء الجماعة مكلفات بإيواء العناصر الإرهابية ونقل المعلومات، والدعم المادي، ونشر الشائعات، وتوصيل الدعم لأسر المساجين، منوها أن تحركات نساء الإخوان في المحافظات كانت تتم من خلال أوامر تصدر من مجلس شورى جماعة الإخوان.

ونوه، أن قيادات الجماعة الإرهابية طلبت من نساء جماعة الإخوان ترشيح أبنائهن للتدريب في غزة لتشكيل الحرس الثوري الإخواني.