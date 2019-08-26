قيادي سابق بالجماعة: المرأة الإخوانية أكثرعدوانية من الرجال وتحب الانتقام

قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن "تنظيم الإخوات" في جماعة الإخوان أو ما يعرف بالتنظيم النسائي، بدأ مع تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان الإرهابية بتوجيهات من المخابرات الإنجليزية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البذرة الأولى لتأسيس تنظيم الإخوات في الجماعة كانت السيدة لبيبة أحمد، موضحا أن حسن البنا كان لديه مبدأ واضح هو: "إذا كنت تريد التمكن من مجتمع فعليك بنسائه".

واستطرد أن الجيل الأول من تنظيم الإخوات في الجماعة هو أخطر الأجيال قاطبة، لأنه تم حقنه بالعدوانية والغل تجاه المجتمع المصري، لافتا إلى أن المرأة الإخوانية تكون أكثر عدوانية من الرجل الإخواني، ويكون لديها رغبة في الانتقام، نظرا لما تتلقاه من أفكار عدوانية.