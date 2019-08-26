إصابة 10 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصيب 10 اشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى بجنوب الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من بنى سويف للمتجه إلى الصف، وانتقلت "أوناش" المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين لمستشفى الصف.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الإقليمى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

