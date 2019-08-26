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مصر

المنشآت الفندقية: وزارة السياحة أكدت على السماح بـ"المايوه الشرعي"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:21 م
المايوه الشرعي
المايوه الشرعي
رامى حسين
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كشف تامر نبيل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن منشور قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بشأن "المايوة الشرعي"، صدر بعد الشكاوى التى رصدتها الوزارة فى هذا الشأن، كما أنة يأتى لمنع الأقاويل فى هذا الموضوع، والسماح للنزيلات بالاستحمام بالمايوة الشرعي، وجاء "كرد حاسم من الوزارة" حيال هذا الامر.

تُجدد أزمة المايوة مع كل موسم صيف، حتى أصبحت الأزمة المعتادة بين نزلاء الفنادق والقائمين عليها، فهناك عدد من الفنادق تمنع نزول النزلاء إلى حمامات السباحة الخاصة بها بارتداء" المايوة الشرعي"، "أو ما يشابة من ملابس الاستحمام والاصرار على أن يكون اللباس "المايوة البكينى"، وتفسر الفنادق ذلك بالمحافظة على المظهر الجمالى بالإضافة إلى تفاعل مكونات هذا المايوة مع المياه مما يضر بالجسم على حسب تفسيرهم، وهو الأمر الذى يثير حفيظة عدد من الأسرة المصرية التى يتعارض أفكارها مع "البكيني".

وقام قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، بإصدار منشور إلى غرفة المنشآ يطالب فية الفنادق الموجود بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء ورأس سدر والعين السخنة، بعدم منع السيدات من النزول إلى حمامات السباحة الخاصة بالفنادق مرتديات المايوة الطويل أو الشرعي لما ليس لة أى تأثير على الصحة العامة، ومطابقًا للمواصفات الصحية.


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