رفع كفاءة مربع الأكاديمية البحرية بالنزهة

أجرى إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمنطقة "الشيراتون" بحي النزهة بحضور اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، وذلك لمراجعة أعمال النظافة والتوجيه برفع كفاءة الطرق.



وأوضح صابر في بيان له، أن الجولة شملت مراجعة الحدائق والإنارة لمربع الأكاديمية البحرية بحي النزهة.



كان محافظ القاهرة شدد على استمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية، وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء وتوفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية، ورفع جميع الاشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الحواجز الحديدية وتحقيق السيولة المرورية المنشودة.