تعاون بين شركتي مصر للطيران وEAS للخدمات الأرضية (صور)

قام اللواء محمد كامل رئيس شركة EAS بزيارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله اللواء مهندس مجدى محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.



وبدء اللقاء ببحث سبل زيادة التعاون كشركاء في مجال تقديم الخدمه الأرضية، للعملاء على مستوى المطارات المصرية، وأيضًا المضي قدمآ في تطوير سبل تقديم خدمة أرضية تتفق مع المقاييس الدولية، إضافة لتطوير المعدات وزيادة الجرعات التدريبية للعاملين القائمين على تقديم الخدمة للطائرات، وذلك من خلال استكمال الخطوات الناجحة، مع تقديم خدمه عالية الجودة تتناسب المعايير الدوليه لمنظمة الإياتا العالمية.



وتكون وفد شركة EAS من إيناس المراكبي مدير الإتفاقيات، ومجدي شكري مستشار رئيس الشركة، وعمرو زين مدير التشغيل.